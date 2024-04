Frühjahrscheck: Die Winterreifenpflicht endet – das ist zu beachten

Mit dem Ablauf der situativen Winterreifenpflicht am 15. April rät der ÖAMTC, den Reifenwechsel von der aktuellen Wetterlage abhängig zu machen und nicht ausschließlich vom Kalenderdatum.

Wie in jedem Jahr endet die Winterreifenpflicht in Österreich am 15. April. Die Experten betonen jedoch, dass die Sicherheit auf den Straßen nicht allein durch das Datum bestimmt wird. "Grundsätzlich spricht zwar nichts dagegen, bereits vor dem 15. April umzustecken", erläutert Steffan Kerbl, Techniker beim ÖAMTC. Wichtiger sei jedoch die stetige Beobachtung der Wetterbedingungen. "Man sollte immer ein Auge auf den Wetterbericht haben, denn nur, wenn es konstant warm ist und kein Ausflug in die Berge geplant ist, sollte man auch wirklich wechseln. Sommerreifen haben auf winterlichen Fahrbahnen nichts verloren", fügt er hinzu.