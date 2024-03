Frühstücksgruß für pflegende Angehörige

Es ist wieder einmal Zeit, Danke zu sagen – am 21. April 2024 werden etwa 800 bis 1.000 pflegende Angehörige in 32 Gemeinden in Vorarlberg mit frischen Brötchen als Zeichen der Wertschätzung beliefert.

Die Bedeutung der Pflege zu Hause wird immer wichtiger und es besteht vermehrt der Wunsch von älteren und pflegebedürftigen Menschen, im fortgeschrittenen Alter daheim zu leben. Zahlreiche pflegende Angehörige kümmern sich täglich sich um ihre Familienmitglieder und leisten eine für die Betroffenen wie auch für das Gesundheitssystem extrem wertvolle Arbeit.

Es ist nicht selbstverständlich, dass Ehepartner*innen, Eltern, Töchter und Söhne und weitere Angehörige ihre Familienmitglieder regelmäßig betreuen. Diese bedeutende Leistung wird insbesondere in den Modellgemeinden der Aktion Demenz sehr wertgeschätzt. Deshalb engagieren sich Ehrenamtliche in den Gemeinden Rankweil, Hard, Wolfurt, Lauterach, den Regionen Hofsteig, Rheindelta, Hinterwald, Blumenegg und Leiblachtal sowie der Stadt Bregenz und drücken diese Dankbarkeit und Wertschätzung gegenüber den pflegenden Angehörigen in Form eines Frühstücksgrußes aus. Am Sonntag, dem 21. April beliefern sie je nach Distanz auf Fahrrädern oder Autos das kostenlose und frisch in der Bäckerei zubereitete Frühstücksgebäck an die Haustüren der betroffenen Familien. Im Vorfeld werden Einladungskarten an die Menschen gesendet, die einen Angehörigen zuhause betreuen. Mit dieser Karte können sich diese für den Frühstücksgruß der Aktion Demenz anmelden. „An diesem Sonntag kann ich endlich auch mal meine Familie zum Frühstück einladen,“ freute sich im vergangenen Jahr ein älterer Herr, der von seiner Tochter und einer 24-Stunden Betreuung durch den Alltag begleitet wird. Bei der Bestellkarte können die Familien auch die gewünschte Anzahl Brötchen nennen, sodass auch Betroffene selbst etwas an ihre Angehörigen zurückgeben können.

Landesrätin Katharina Wiesflecker zeigt sich als Befürworterin dieser Aktion und bedankt sich ebenfalls bei allen Angehörigen für die tatkräftige Unterstützung: „Diese schöne Idee der Aktion Demenz als Zeichen der Wertschätzung finde ich wichtig und ich möchte mich mit einem herzlichen Dank an alle pflegenden Angehörigen anschließen“.

Der jährliche Frühstücksgruß wird von der Aktion Demenz organisiert, die sich seit dem Jahr 2008 durch verschiedene Aktionen und Sensibilisierungsmaßnahmen für die Teilhabe von demenzkranken Menschen am öffentlichen und sozialen Leben in Vorarlberg einsetzt. Mit der Frühstücksaktion in 32 Gemeinden Vorarlbergs setzt die Aktion Demenz ein Zeichen zur Sensibilisierung der wertvollen häuslichen Pflege.

Betreuen und pflegen Sie jemanden zu Hause dann melden sie ihren Wunsch nach dem Frühstücksgruss ab 20.3.24 bis 15.4.24 an.

Anmeldung:

Sabine Moosbrugger