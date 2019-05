Frühling nicht in Sicht: Es bleibt kühl und nass in Vorarlberg

Der Frühling und seine warmen Temperaturen lassen derzeit auf sich warten. Es bleibt kühl und regnerisch in Vorarlberg.

Auch am Dienstag bleibt es in Vorarlberg überwiegend kühl und windig. Am Bodensee und im Rheintal lässt sich vereinzelt die Sonne blicken. Im Tagesverlauf ziehen jedoch einige Wolken durch Vorarlberg und es kommt Regen auf. In höheren Tallagen ist Frost zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen bei 7 bis 12 Grad.