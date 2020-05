Frühling: Bald wird es bunt und fruchtig

Nach den Eisheiligen (11. bis 15. Mai) sollte eigentlich nichts mehr schiefgehen. Die Frostgefahr ist normalerweise gebannt. Ab jetzt kann nach Herzenslust gepflanzt und angebaut werden. Das gilt vor allem für diejenigen Gemüsesorten, die es gern warm und sonnig haben.

Der Klassiker

Die Tomate ist nach wie vor das beliebteste Gemüse im Lande. Kein Wunder: Ob rot, gelb oder grün, sie ist meist reich tragend, wohlschmeckend und in den verschiedensten Farben eine Pracht fürs Auge und ein Genuss für den Gaumen. Nicht umsonst wird sie auch Paradeiser oder Paradiesapfel genannt. Tomatenpflanzen sollten tief in die Erde gepflanzt werden und dann ein- oder zweitriebig an Schnüren oder Stäben hochgeleitet werden. Wenn man die kleinen Seitentriebe ausbricht, gibt es hohe, aber lockere Pflanzen. Man nennt diesen Prozess auch Ausgeizen. Nur spezielle Buschtomaten lässt man in der Regel mehrtriebig wachsen. Im Hausgarten empfiehlt es sich, den Boden mit einer flachen Mulchschicht aus getrocknetem Gras zu bedecken. Ein zusätzliches Dach über den Pflanzen schützt sie vor langer Blattnässe. Tomaten haben es gern warm und trocken. Bei kleinfruchtigen Sorten sind Töpfe die bessere Variante als die Freifläche.

Immer beliebt

Wertvolle Schoten

Exotisch

Die Pflanze bevorzugt einen warmen Standort. Auch in der Nacht sollte die Temperatur garantiert über 15°C bleiben, sonst blüht sie nicht. Somit ist sie ein klassischer Kandidat fürs Gewächshaus. Die Birnenmelone kann man entweder so wie die Tomate ziehen oder buschig im Beet und auch in großen Töpfen. Don Pepino benötigt regelmäßig und ausreichend Wasser, wobei Staunässe nicht das seine ist. Zudem braucht er viele Nährstoffe, die am bes­ten mit einem Fruchtgemüsedünger zugeführt werden. Geschmacklich liegt Don Pepino irgendwo zwischen Melone und Birne, worauf auch sein deutscher Name verweist.