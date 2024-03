Frühjahrskonzert gastiert in der Pfarrkirche

Buch. Heuer wird der Altarraum zur großen Frühjahrsbühne für den Musikverein.

Seit Jahresbeginn rüsten sich die Vereinsmitglieder mit einem Reigen an Proben auf das Frühjahrskonzert. Der publikumswirksame Höhepunkt im Veranstaltungskalender gastiert alternativ in der örtlichen Pfarrkirche. „Zumal die Bühne im Gemeindesaal derzeit als Ausweichquartier für den Dorfladen dient, konzertieren wir diesmal in der direkten Nachbarschaft“, informiert Obmann Dominik Steurer. Am Samstag, den 6. April wird die Bucher Pfarrkirche ab 19.30 Uhr zum Klangraum, wenn der Musikernachwuchs „Kids on Dur“ unter der Leitung von Alexander Tomasini und Lukas Eberle den Auftakt einläutet. Nachfolgend übernimmt Kapellmeister Lucas Oberer, der mit dem rund 50-köpfigen Blasorchester ein Programm präsentiert, das für die diesjährige Spielstätte angepasst wurde.