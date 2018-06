Frühjahrsausflug nach Lienz

Klostertal. Der Kameradschaftsbund Klostertal veranstaltete, wie jedes Jahr, einen Ausflug für die Kameraden, deren Angehörigen und Freunden diesmal nach Osttirol - Lienz.

Rund 50 Ausflugsbegeisterte beteiligten sich an der Viertagesfahrt aus dem ganzen Klostertal von Bludenz bis Lech, mit dem Busunternehmen Arlberg-Express von Klösterle mit Busfahrer Sepp Bauer. Nach der Begrüßung durch den Reisebegleiter Walter Schwarzhans ging die Fahrt Richtung Tirol, Brenner Südtirol mit einer Frühstückspause und einer Mittagsrast in Sillian. Nach einer gemütlichen Fahrt über das Villgratental (Erlebnis Villgratner Natur), erreichten wir unser Hotel in Lienz. Dort wurden wir von den Wirtsleuten und dem Personal herzlich empfangen.