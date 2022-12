Frostiger Start in die neue Woche

Das Wochenende präsentierte sich winterlich, der Montag startet eisig: In höheren Lagen sind Temperaturen bis zu knapp minus 20 Grad möglich.

In der Früh zeigte das Thermometer in Warth minus 14 Grad an, in Bürs minus 9. Nach einer teilweise klaren und bitterkalten Nacht mit mäßigem bis strengem Frost bleibt es tagsüber trocken in Vorarlberg. Aus der Nacht heraus sind am Vormittag noch ein paar hohe Wolkenfelder am Himmel zu sehen, am Nachmittag ist es strahlend sonnig.