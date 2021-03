Frontalzusammenstoß bei Unfall in Andelsbuch

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall in Andelsbuch, beide Unfallbeteiligten wurden nur leicht verletzt.

Am Freitag gegen 8.10 Uhr kam es auf der L 200 (Bregenzerwaldstraße) in Andelsbuch zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 19-jährige Frau aus dem hinteren Bregenzerwald fuhr mit einem Firmenfahrzeug der Österreichischen Post AG auf der L 200 von Egg kommend in Richtung Bersbuch. Im Ortszentrum von Andelsbuch geriet sie aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte folglich frontal mit dem Fahrzeug eines 29-jährigen Bezauer's.