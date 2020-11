Frontalkollision in Hörbranz – Pkw-Lenker verletzt

Hörbranz - In Hörbranz hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 48-jähriger Pkw-Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Mittwochmorgen fuhr ein 48-jähriger Mann mit einem Pkw auf der Allgäuer Straße in Hörbranz in Richtung Hohenweiler. Kurz vor dem Mann fuhr ein 13-jähriger Radfahrer in dieselbe Richtung und lenkte sein Fahrrad in die Fahrbahnmitte. Er wollte nach links in eine Hauseinfahrt einbiegen und blieb stehen.