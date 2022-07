Frontalkollision in Fußach - eine Verletzte

Bei einem Autounfall in Fußach am Dienstagabend wurde eine 50-jährige Frau verletzt.

Am Mittwoch um 17:57 Uhr geriet der PKW eines 19-jährigen Lenkers auf der Harderstraße in Fußach aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte in weiterer Folge mit dem entgegenkommenden PKW einer 50-jährigen Lenkerin.