Frontalcrash auf der Bödelestraße – drei Personen verletzt

Auf der Bödelestraße in Schwarzenberg kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Männer mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Bödelestraße in Schwarzenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Zwei Pkw stießen seitlich frontal zusammen. Das Unfallfahrzeug eines deutschen Pkw-Lenkers wurde in den angrenzenden Straßengraben geschleudert. Das andere Fahrzeug, welches von einem Einheimischen gelenkt wurde, landete auf einer angrenzenden Wiese. Über die genaue Ursache des Unfalls liegen noch keine Informationen vor.