Frontal-Attacke von Söder auf die Grünen

Politischer Aschermittwoch: Der Chef der CSU, Markus Söder, hat ordentlich gepoltert und sich über die Grünen lustig gemacht.

CSU-Chef Markus Söder hat beim traditionellen politischen Aschermittwoch schwere verbale Geschütze gegen die Ampel-Koalition in Berlin aufgefahren. "Dies ist die schlechteste Bundesregierung, die Deutschland je hatte", sagte Söder unter dem tosenden Applaus von rund 4000 Parteianhängern in Passau.

all

all

self

self

CSU-Chef Markus Söder: "Kein Schwarz-Grün in Bayern"

Alle aktuellen Umfragen deuten darauf hin, dass die CSU ihre Koalition mit den Freien Wählern in Bayern fortsetzen kann. Ein Bündnis mit den Grünen schloss Söder erneut aus und zählte die Grünen als die größten Spielverderber der Nation an.

all

all

self

self

Söder: "Die Grünen sind sogar für ein Luftballonverbot"

"Die Grünen sind für ein Indianerverbot, ein Autowaschverbot, sie sind für ein Fleischverbot, sie sind für ein Böllerverbot - sie sind sogar für ein Luftballverbot , polterte Söder und konstatierte. "Wir machen kein Schwarz-Grün in Bayern."

Die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang warf Söder unter anderem "Rechentricks" bei den Zahlen zum Ausbau erneuerbarer Energien vor. In den vergangenen Jahren sei in Bayern der Ausbau der Windkraft verschlafen und das Potenzial nicht genutzt worden - so gefährde Söder den Wohlstand Bayerns und auch Deutschlands.