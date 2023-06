Fronleichnam 2023 in Hörbranz

„Üsa Herrgottstag“ wird in Hörbranz traditionell groß gefeiert

Der Ursprung der Hörbranzer Fronleichnamsschützen reicht über 200 Jahre zurück. Nach einigen heißen und schönen Sommertagen verwüstete damals ein fürchterliches Gewitter die Äcker und Wiesen in Hörbranz und deren Nachbargemeinden. Daraufhin versprachen die Bauern der Umgebung am „Üsa Herrgottstag“ mit einer Schützenkompanie zur Prozession auszurücken, um durch die Verherrlichung Gottes von ähnlichen Naturkatastrophen verschont zu bleiben. Daraus sind die Hörbranzer Fronleichnamsschützen entsprungen und auch heute noch begleiten sie traditionell und imposant am Fronleichnamstag und am darauffolgenden Sonntag die Prozessionen durch die Gemeinde. Auch die Wurzeln des Musikverein Hörbranz stammen aus dieser Zeit. Am Anfang als „Feldmusik“ geführt ist der örtliche Musikverein in gerader Linie der Traditionsträger dieser Feldmusik, somit ist der Musikverein Hörbranz die älteste Musikkapelle Vorarlbergs. In Erfüllung dieses alten Gelübdes rückt die Fronleichnamsschützenkompanie jedes Jahr zur Ehre Gottes und zur Freude Aller aus. Sie haben die schöne und ehrenvolle Verpflichtung übernommen, die jahrhundertalte Tradition ihrer Vorfahren zu pflegen. Die Ehrensalven werden weithin hörbar mit Vorderladergewehren und zwei Vorderladerkanonen geschossen. Die Vorderladerkanonen stellen eine Besonderheit dar, die weitum einmalig ist. Begleitet werden die Fronleichnamsschützen vom Musikverein in ihren noblen, dunkelblauen Uniformen.