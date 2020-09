Brand in einem Imbissstand in Bludesch

Brand in einem Imbissstand in Bludesch ©APA

Brand in einem Imbissstand in Bludesch ©APA

Fritteuse defekt: Brand in Bludescher Imbisslokal

Bludesch - In Bludesch musste die Feuerwahr am Donnerstagabend zu einem Brand in einem Imbisslokal ausrücken.

Am Donnerstagabend entzündete sich in Bludesch in einem Imbissstand vermutlich durch einen technischen Defekt das Frittierfett einer Fritteuse. Löschversuche des 45-jährigen Inhabers blieben ohne Erfolg.

Die Feuerwehr konnte unter Einsatz von schwerem Atemschutz und einer Löschdecke das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Die etwa zehn Gäste konnten noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte das Lokal unverletzt verlassen.

Höhe des Schadens noch unbekannt

Durch den Brand entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Lokalinhaber, ein Verwandter und ein Mitarbeiter wurden zur medizinischen Abklärung in die Landeskrankenhäuser Feldkirch und Bludenz gebracht.

Im Einsatz standen die Feuerwehr Bludesch mit 25 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen, das Rote Kreuz mit fünf Rettungskräften und zwei Fahrzeugen, zwei Techniker und eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Thüringen mit zwei Beamten.