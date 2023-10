Frischer Wind im „Löwen“ in Lingenau

Markus Hecher und Thomas Metzler eröffnen Traditionsgasthaus ab Mitte Dezember neu.

Über neun Jahre führten die beiden neuen Pächter sehr erfolgreich das Gasthaus „Brennar“ in Egg. Diesen Namen wollen sie auch in Lingenau beibehalten. Brennar leitet sich vom Namen Jodok Brenner ab, dem ehemaligen Besitzer der Traube in Egg. „Man kehrt beim „Brennar ein“, hieß es früher in Egg. Im neuen „Wirtshaus Brennar“ werden Küchenchef Thomas Metzler und sein Team weiterhin regionale Küche mit traditionellen Gerichten und saisonalen Schmankerln bieten. Legendär sind die Hausplatten sowie die Vorarlberger Kässpätzle. Neu wird auch ein Frühstücksbuffet angeboten.

Für die Gemeinde Lingenau, in deren Besitz Immobilie und Grundstück des „Löwen“ ist, sind die beiden Pächter ein Glücksfall. „Wir freuen uns sehr, dass so erfolgreiche Gastronomen Gasthaus und Hotel weiterführen und Einheimischen und Gästen wieder ein gutes Angebot in dem Traditionsgasthaus am Dorfplatz bieten können“, erläutert Bürgermeister Philipp Fasser. Markus Hecher und Thomas Metzler freuen sich schon auf die neue Herausforderung in Lingenau. Natürlich sind die Beiden dankbar, wenn die Dorfbevölkerung sie auf der Suche nach neuen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unterstützt. Derzeit wird das Haus wieder auf Hochglanz gebracht sowie Teile der Küche erneuert. ME