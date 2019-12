Friedenslichtaktion der Jugendfeuerwehr Hörbranz 2019

Auch heuer unterstützt die Jugendfeuerwehr Hörbranz die weltumspannende Friedensaktion

Jahr für Jahr wird ein oberösterreichisches Kind auserkoren, nach Bethlehem zu reisen und in der Geburtsgrotte Jesu das Friedenslicht zu holen. Mithilfe der Austrian Airlines kommt das Friedenslicht in einem explosionssicheren Gefäß nach Österreich und wird von dort aus über das ganze Land verteilt. Das Symbol des weltweiten Weihnachtsfriedens ist in ganz Europa zum Brauchtum geworden. Es hat sich besonders in den Nachbarländern Ost- und Mitteleuropas einen Platz in den Herzen der Menschen geschaffen. Das Symbol soll an die Geburt Jesu erinnern und für ein friedliches Zusammenleben stehen.