Fridrikas-Doppelpack bringt Austria Punkt in Hartberg

Die Lustenauer Austria holte zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison trotz 0:2-Rückstand ein 2:2 bei der TSV Hartberg.

Die Lustenauer Austria startete heute mit dem Spiel gegen die TSV Hartberg in die traditionell schwierige zweite Saison nach dem Aufstieg. Und in der ersten Halbzeit waren die Hausherren das klar bessere Team, das durch einen abgefälschten Diakite-Schuss in der 21. Minute verdient mit 1:0 in Führung ging. Dass es mit diesem Spielstand in die Pause ging, hatten die Lustenauer einer ordentlichen Portion Glück und Torhüter Schierl zu verdanken.