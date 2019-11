FridaysForFuture streikt am "Black Friday"

Die Umweltbewegung FridaysForFuture wird am heutigen "Black Friday", dem vor allem in den USA für seine Rabatte bekannten Schnäppchentag, unter dem Motto "Raus aus Fossilen, rein in die Zukunft!" erneut gegen die Erderwärmung auf die Straße gehen. Im besonderen Focus steht bei der vierten Demonstration 2019 die OMV. ÖAMTC und ARBÖ warnen vor Staus in der Wiener Innenstadt und in der Leopoldstadt.

Demonstriert wird österreichweit, in Wien startet die Demo um 12.00 Uhr bei der U2-Station Krieau, gegenüber der OMV-Zentrale. Nach dem Auftakt führt der Wiener Demozug in Richtung Innenstadt. Nach einer Zwischenkundgebung bei der Wirtschaftskammer Wien soll um 14.00 Uhr die Abschlusskundgebung vor den Ministerien für Nachhaltigkeit und Wirtschaft am Stubenring abgehalten werden.

Auch in allen Landeshauptstädten werden Demos stattfinden Der Zulauf zu den Demos dürfte erneut sehr groß werden. In Wien und Vorarlberg gilt der Streik wieder als schulbezogene Veranstaltung, womit die Schüler im Rahmen des Unterrichts teilnehmen dürfen.