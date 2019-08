Freundin geschlagen, Buben (6) missbraucht

Feldkirch - 15 Monate teilbedingte Haft für unbescholtenen 44-Jährigen wegen Missbrauchs und Misshandlungen.

Zwischen 2014 und 2015 hat der Angeklagte nach Ansicht der Richter den kleinen Sohn seiner damaligen Lebensgefährtin zumindest drei Mal sexuell missbraucht. Demnach hat der arbeitslose Türke den anfangs sechs und zuletzt sieben Jahre alten Buben über der Hose intensiv am Penis berührt.

Strafe

Für all das wurde der unbescholtene 44-Jährige gestern am Landesgericht Feldkirch zu 15 Monaten Gefängnis verurteilt. Davon beträgt der unbedingte, zu verbüßende Teil fünf Monate Haft. Als Schmerzengeld hat der Arbeitslose dem Buben, der psychologisch betreut wird, 3050 Euro zu bezahlen und seiner Ex-Freundin 3000 Euro. Das Urteil, das der von German Bertsch verteidigte Angeklagte annahm, ist nicht rechtskräftig. Denn Staatsanwältin Julia Berchtold nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch. Der Strafrahmen betrug sechs Monate bis fünf Jahre Gefängnis und wurde mit der verhängten Sanktion zu einem Viertel ausgeschöpft.