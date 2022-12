Freudig fröhliche Klänge beim „Adventkonzert“ des Musikvereines Lochau

Lochau. Tradition hat das „Konzert zur Adventszeit“ des Musikvereines im stimmungsvollen Ambiente der Lochauer Pfarrkirche Franz Xaver. Das gehaltvolle, abwechslungsreiche Programm begeisterte einmal mehr die zahlreichen Besucher.

Unter der Leitung von Kapellmeister Harald Schele standen in diesem Jahr freudig fröhliche blasmusikalische Klänge mit Stücken wie Golden Winds, Fantasia on a Theme by Thomas Tallis, You Raise Me Up, Crazy for Christmas, One Moment in Time und Baba Yetu im Mittelpunkt.