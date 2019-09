Freiwilliges Sozialjahr: Es gibt noch PlÃ¤tze

Manchmal läuft für junge Menschen nicht alles wie am „Schnürchen“: Der eingeschlagene Weg hat sich als falsch erwiesen, die getroffene Berufswahl war einfach nicht die richtige, die erhoffte Zusage für einen Ausbildungsplatz ist ausgeblieben oder Jugendliche wissen schlichtweg nicht, in welche Richtung ihr weiterer Weg gehen soll.

Chiara hat ihre Entscheidung, ein Freiwilliges Sozialjahr zu absolvieren, nie bereut: „Ich habe in diesem Jahr sehr viele schöne Momente erlebt und auch sehr viel über mich selber erfahren“, so die junge Montafonerin, die ein Jahr Menschen mit Beeinträchtigung in der Werkstätte Montafon begleitet hat. Inzwischen hat sie ihre Ausbildung als Gesundheits- und Krankenpflegerin begonnen.