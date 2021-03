Freitagnachmittag: Lediglich neun Neuinfektionen

Neun Neuinfektionen und 41 Genesungen waren am Freitag zu verzeichnen.

Stand Freitag 16 Uhr: Laut Dashboard des Landes galten am Freitagnachmittag 365 Personen als Corona-positiv.

Todesopfer im Zusammenhang mit dem Virus waren am Donnerstag keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 279 Corona-Todesopfer zu beklagen.

Lage in den Spitälern

Zehn Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, sieben weitere in Quarantäne.

Zahlen aus den Bezirken

Zahlen aus den Gemeinden

Vorarlbergs bevölkerungsreichste Stadt Dornbirn hat am Freitag mit 52 weiter die meisten Infizierten, in Hard waren es 27, in Feldkirch 28.