Freitagmorgen: 428 aktiv positive Corona-Fälle

Das Dashboard des Landes Vorarlberg verzeichnete am Freitagmorgen fünf Neuinfektionen und neun Genesungen.

Stand Freitag, 8 Uhr: Laut Dashboard des Landes galten am Freitagvormittag 428 Personen als Corona-positiv.

Todesopfer waren am Donnerstag im Zusammenhang mit dem Virus keine zu beklagen. Seit Ausbruch der Pandemie sind in Vorarlberg 278 Personen am oder mit dem Coronavirus gestorben.