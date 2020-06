Freispruch von Vergewaltigung

Angeklagter hat junge Frau in Bregenz nicht zum Sex gezwungen – Urteil nicht rechtskräftig.

Ein 33-jähriger Angeklagter wurde heute am Landesgericht Feldkirch vom Schöffensenat vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen. Der Mann, der aus dem Nahen Osten stammt und in Vorarlberg eine neue Heimat fand, wurde beschuldigt, eine Bekannte, die er seit einiger Zeit kannte, im Oktober vergangenen Jahres in seiner Bregenzer Unterkunft brutal zum Beischlaf genötigt zu haben. Doch es gab zu viele Widersprüche, der Mann, der bis zuletzt seine Unschuld beteuerte, wurde frei gesprochen.