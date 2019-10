Freispruch von schwerem Betrug

BMW X5 in Russland verpfändet, das ist aber nicht strafbar

Dem Russen wirft man vor, er habe um Kredit angesucht, obwohl er wusste, dass er diesen niemals zurückbezahlen wird können. Doch das ließ sich nicht beweisen. Bereits früher hatte der Mann in Linz über die BMW-Bank ein Fahrzeug durch einen Kredit finanzieren lassen. Auch den letzten Wagen, bei dem er dann später in Zahlungsschwierigkeiten kam. Die Mutter brauchte krankheitsbedingt viel Geld, dafür verpfändete der Mann in Moskau das Auto und seine Kawasaki.