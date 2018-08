Freispruch für Vorarlberger Falschgeldpensionsten

67-Jähriger gehört keiner kriminellen Vereinigung an und hätte keine 4,5 Millionen liefern können.

Am Landesgericht Feldkirch musste sich ein 67-jähriger Bregenzer Rentner wegen des Verbrechens der Geldfälschung sowie der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung verantworten. Die Geschichte, die er auftischt, ist abenteuerlich und erinnert an die „dümmsten Verbrecher“ der Welt. Doch das Gegenteil, also eine strafbare Handlung, lässt sich nicht beweisen, somit konnte sich der Mann über einen Freispruch freuen. Begonnen hat die Geschichte mit drei falschen Hundertern, die er angeblich in der Türkei angedreht bekommen habe. Über einen Bekannten geriet der Rentner dann an einen verdeckten Ermittler, den er „zum Jux“ wie er sagt, weitere Blüten anbot. Dem Angeklagten nach, nur um zu sehen, wie sich so eine Sache weiter entwickelt.