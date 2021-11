Freiheitliche unterstützen Protest der Pflegekräfte

Am Mittwoch haben vor den Vorarlberger Spitälern rund 450 Beschäftige aus dem Gesundheitsbereich gegen die Überlastung im Pflegebereich protestiert.

Bitschi fordert faire Entlohnung

Dazu zähle in erster Linie eine faire Entlohnung sowohl für das bestehende Pflegepersonal, als auch für jene, die eine Pflegeausbildung machen, so der FPÖ-Landesobmann. "Die Forderungen liegen seit Langem auf dem Tisch. Was immer noch fehlt, ist allerdings der Umsetzungswille der Landesregierung. Gerade im Ausbildungsbereich braucht es eine deutliche Verbesserung, vergleichbar der Entlohnung, wie sie etwa Polizeischüler erhalten", betont Bitschi und meint: "Wer hier spart, der spart am falschen Platz!"