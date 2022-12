Freigelassener Bali-Attentäter entschuldigt sich bei Opfern

Umar Patek, einer der Bombenbauer des Attentats in Bali von 2002, sagte am Dienstag, er entschuldigte sich bei den Opfern und ihren Familien im In- und Ausland, unabhängig von ihrer Nationalität und ihrer Religion.

Der Bali-Attentäter hat nach seiner Freilassung aus dem Gefängnis die Angehörigen der Opfer des Terroranschlags von 2002 um Verzeihung gebeten. Patek kam am vergangenen Mittwoch auf Bewährung aus dem Gefängnis frei, nachdem er die Hälfte seiner Haftstrafe von 20 Jahren verbüßt hatte.

Mentor für Deradikalisierung

Islamistische Terroristen hatten im Oktober 2002 auf der beliebten Ferieninsel 202 Menschen getötet, darunter 88 Australier. Patek wurde 2011 in Pakistan festgenommen und im Jahr darauf in Indonesien zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. Die indonesischen Behörden erklärten, der 55-Jährige habe sich im Gefängnis gewandelt und werde nun eingesetzt, um Islamisten dazu zu bringen, sich vom Terrorismus abzuwenden. Patek besuchte am Dienstag den ehemaligen Terroristen Ali Fauzi, der inzwischen im Dorf Tenggulin auf der Insel Java ein Programm zur Deradikalisierung von Kämpfern leitet. Patek steht weiter unter Beobachtung und muss bis zum Ende seiner Bewährung im April 2030 an einem Mentorenprogramm teilnehmen.