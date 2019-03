Freie Fahrt zu Camo & Krooked, Todd Edwards, Ed Rush und Co.

Die neuesten Bookings für den poolbar-Sommer 2019 stehen ganz im Zeichen durchtanzter DJ-Nächte.

Doch vorweg eine tolle Nachricht für alle poolbar-Fans: Ab sofort gilt jedes Ticket am angegebenen Veranstaltungstag als Fahrschein für die Hin- und Rückfahrt mit Bussen und Bahnen im VVV-Streckennetz. Auch InhaberInnen von Punktekarten und Festivalpässen fahren gratis. Davon profitieren Umwelt und poolbar-Gäste gleichermaßen.

Vom Drum’n’Bass geprägt sind Camo & Krooked (26. Juli), die von Red Bull Music präsentiert werden und vor kurzem ihre neue Single “Atlas” releasten. Die beiden Österreicher, die weltweit zu den Stars der Szene gehören, füllen nicht nur Hallen, sondern bringen diese auch zum Toben. In ihre so tanzbar wie entspannten Produktionen fließen zudem Stile von Minimal über Techno und House bis Downbeat ein. Mit dabei sind außerdem Daxt MC sowie zahlreiche weitere DJs, die das ganze Haus bespielen. Die spezielle Surrounded Show sorgt nicht nur für spektakuläres Licht, sondern auch dafür, dass die Künstler mitten im Publikum performen, und dieses Teile der Bühne als Tanzfläche erobern kann.

Kochen wird der Pool auch am 2. August, wenn sich die House- und Garage-Koryphäe Todd Edwards die Ehre gibt. Der amerikanische DJ, Remixer und Producer war am jüngsten und Grammy gekürten Daft Punk-Album (“Random Access Memories”) beteiligt – sein Set verspricht die perfekte Fortsetzung des letztjährigen Auftritts von Cassius. Alle Techstep-Freunde werden sich zuvor den 6. Juli im Kalender rot anstreichen. Denn das Adjektiv hyperaktiv dürfte ziemlich genau treffen, was die britische Drum’n’Bass-Legende Ed Rush auf die Plattenteller pfeffert.