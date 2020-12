Freie Fahrt auf den Hensler

Sanierung Güterweg Hirt-Hensler abgeschlossen

Dünserberg. Bereits über 40 Jahre alt war der Güterweg Hirt-Hensler, die Verbindung zum beliebten Ausflugsziel Henslerstüble ausgehend vom Ortsgebiet Dünserberg. Nach so vielen Jahren der intensiven Nutzung war der Weg eigentlich nicht mehr als betriebssicher zu bezeichnen. Absetzungen von bis zu 60-70 Zentimeter machten eine Sanierung unumgänglich. Zwar ist das Gebiet über die Schnifner Seilbahn erschlossen, neben dem Naherholungsgebiet für Wanderer, Biker und anderer Ausflugstouristen, ist das Gebiet aber auch Dauersiedlungsraum. Eine Komplettsanierung hätte mit bis zu einer Million Euro zu Buche geschlagen, so hat man sich vorwiegend auf das Allernötigste vor allem in Sachen Sicherheit beschränkt, auch wurde der Unterbau ebenso erneuert wie kritische Böschungen und Bankette. Übriggeblieben sind aber trotzdem noch Kosten von rund 290.000 Euro. Immerhin werden mehr als zwei Drittel als Förderungen von Seiten des Landes übernommen, den Rest stemmt die Gemeinde dank vorbildlicher Sparsamkeit in den vergangenen Jahren aus liquiden Mitteln. Bürgermeister Walter Rauch streicht im Zusammenhang mit der Sanierung vor allem die ausführende Abteilung für ländlichen Raum des Landes hervor: „Das war eine absolute Vollgasaktion. Gestartet haben wir Mitte Oktober, vor wenigen Tage wurde der Asphalt aufgebracht, bis auf wenige Detailarbeiten wurde das Projekt in Rekordzeit abgeschlossen.“ Das Ziel die Sperren möglichst kurz zu halten und die Sanierung noch vor Einbruch des Winters abzuschließen wurde somit ebenfalls erreicht. CEG