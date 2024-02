Freeskiing vom Feinsten im Montafon - 4* FWT Qualifier Silvretta-Montafon 2024 live

Geplanter Start für den 4* FWT Qualifier Silvretta-Montafon 2024 ist Sonntag, der 25. Februar um 10:00 Uhr.

Wetterbedingte Änderungen möglich sind möglich, VOL.AT überträgt das Event im Livestream von 10 bis 12.30 Uhr. Das Terrain rund um die „Kleine Heimspitze“ in Silvretta-Montafon ist Schauplatz dieses Open Faces Freeride Contests in Vorarlberg.

Es ist angerichtet für den ersten großen Showdown der Saison

Wie auch in den Vorjahren wird dem Stopp in der Silvretta/Montafon zwischen 23. und 27. Februar 2024 eine enorm wichtige Rolle zugeschrieben. Die Rider kämpfen auf einer Starthöhe von 2420m um 2500 Sieg-Punkte. Will man sich als aufstrebende*r Rider*in für die Challenger Serie qualifizieren, muss man bei den 4* Qualifier ein Maximum an möglichen Punkten erreichen. Nur wenige Punkte entscheiden hier über Erfolg oder Niederlage und können somit das Sprungbrett für die Teilnahme an der „Königsklasse“, der Freeride World Tour, sein.