Freeskier Fabio Studer: Nach Horrorsturz wohlauf

Der Koblacher Freerider zertrümmert sich bei einer Abfahrt von der Zamangspitze nach einem Sprung beide Fersen. VOL.AT zeigt er die schockierenden Aufnahmen, blickt aber positiv in die Zukunft.

Studer: "Fühle mich mental gut"

Per Skidoo brachte ihn die Bergrettung ins Tal, im Krankenhaus wurde dann operiert. Zwei Schrauben sorgen nun wieder für Stabilität in der zertrümmerten Ferse des 34-Jährigen. Trotzdem blickt Fabio Studer zuversichtlich in die Zukunft: "Ich möchte mich bei allen Ärzten, Krankenschwestern und meinen Freunden für den unglaublich starken Rückhalt bedanken, der mir gerade zuteil wird. Obwohl es sich um eine schwere Verletzung handelt, fühle ich mich mental sehr gut. Ich habe auch schon wieder mit leichten Trainingseinheiten begonnen."