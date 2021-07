"Freedom Day": England hebt fast alle Maßnahmen auf

Trotz Warnungen von Wissenschaftern und Opposition hat die britische Regierung fast alle Corona-Beschränkungen für England aufgehoben.

In der Nacht auf Montag trat der Beschluss in Kraft, wodurch etwa die Maskenpflicht und Abstandsregeln wegfielen. Auch Diskotheken dürfen wieder öffnen, Theater und Sportstadien sämtliche Plätze besetzen. Die Empfehlung zum Home-Office wurde ebenso aufgehoben. Experten befürchten angesichts steigender Fallzahlen eine neue große Corona-Welle.

Maßnahmen in London bleiben

Ausnahmen gelten in London, wo Bürgermeister Sadiq Khan von der Labour-Partei einen strikteren Corona-Kurs beibehalten will als die Zentralregierung. Auch in den in der Gesundheitspolitik eigenständigen Provinzen Wales und Schottland bleiben die bisherigen Restriktionen zunächst bestehen.