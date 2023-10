"Free Palestine"-Ruf bei Spiel Kennelbach gegen Nüziders: VFV untersucht den Vorfall

Entschuldigung und Aussprache mit Verein

Unmittelbar nach dem Spiel entschuldigte sich Gümüs bei Vereinsobmann Kurt Tritscher für die Äußerung. Der Verein veröffentlichte umgehend ein Posting auf Social Media in dem man sich von der Aussage distanzierte. Am Montag folgte dann noch eine Aussprache mit dem sportlichen Leiter des FC Kennelbach, Simon Kampl. "Dabei hat sich Gümüs nochmals entschuldigt, wir haben allerdings klargestellt, dass ein nochmaliger Fehltritt die sofortige Suspendierung nach sich zieht", erklärt Kampl gegenüber VOL.AT. Auch wurde der Vorfall im Anschluss an das Training am Montag nochmals mit der gesamten Mannschaft besprochen. Derartige politische Äußerungen haben auf dem Fußballplatz nichts verloren, erklärt Kampl abschließend.