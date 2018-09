Frauenvolksbegehren 2.0: "Frauenthemen ansprechen ist wie Käsknöpfe nicht aufessen"

Von dem bereits zweiten Frauenvolksbegehren der österreichischen Geschichte erhofft sich Alexandra Seybal vom Landesteam der Organisatoren mehr Diskussionen über gesellschaftliche Themen in der Bevölkerung.

Bereits 1997 gab es ein Frauenvolksbegehren, damals unterzeichneten gut 650.000 Menschen die Forderungen für mehr Gleichberechtigung. Vom 1. bis 8. Oktober liegt das Frauenvolksbegehren 2.0 in den Vorarlberger Gemeindestuben zur Unterzeichnung aus. Alexandra Seybal organisiert die Aktionen der “aktionistas*” hinter dem Volksbegehren in Vorarlberg. Sie stört sich im Livetalk daran, dass vom ursprünglichen Volksbegehren nur zwei von elf Forderungen umgesetzt wurden.

Neun von elf Forderungen noch offen

Wichtig ist Seybal dabei wahre Wahlfreiheit für alle Beteiligten, auch in der Kinderbetreuung. Es sei in Ordnung, wenn sich Frauen für die Familienbetreuung zuhause entscheiden. Es müsse aber auch genügend Betreuungsplätze für Kinder geben, um es Frauen zu ermöglichen, Vollzeit zu arbeiten.

Geringe Beteiligung im Ländle

Die bisherige Beteiligung in Vorarlberg war eher zurückhaltend. Bei der Sammlung der Unterstützungserklärungen vergangenes Jahr gaben nur 2,7 Prozent der Wahlberechtigten im Ländle ihre Stimme ab, weniger als in allen anderen Bundesländern. Seybal hofft, dass es in der tatsächlichen Abstimmungwoche mehr als diese knapp 10.000 Unterstützer sein werden.