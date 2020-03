Frauentag von "Equal Pay Siegel" bis Gehaltstransparenz

Zum 109. Mal wird ist am Sonntag der Internationale Frauentag begangen worden.

Große Lohnschere

Wie groß die Lohnscherere zwischen Männern und Frauen noch ist, zeigte die Arbeiterkammer am Sonntag mit plastischen Zahlen: Um auf das mittlere Einkommen eines Mannes von 2.500 Euro brutto pro Monat zu kommen, müssten Frauen nämlich neun Stunden pro Woche mehr arbeiten als Männer. Frauen würden für den selben Lohn also 48 Wochenstunden arbeiten, Männer nur 39.

AK-Präsidentin Renate Anderl (SPÖ) fordert daher deutlich mehr Investitionen in Kinderbetreuung, eine Arbeitszeitverkürzung und Lohntransparenz in Betrieben. Für letzteres plädierte am Sonntag auch SP-Chefin Rendi-Wagner. "Frauen verdienen für die gleiche Arbeit um 20 Prozent weniger, die Pensionsschere liegt sogar bei 40 Prozent. Um endlich für Lohngerechtigkeit zu sorgen, müssen wir das Lohntransparenzgesetz nach isländischem Vorbild und den leichteren Umstieg von Teilzeit auf Vollzeit umsetzen", so Rendi-Wagner in einer Aussendung.