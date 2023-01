Frauenpower im Klubhaus: Kickstart fürs neue Jahr

Sarah Türtscher bringt als Gründerin von CrossFit Westpack jede Menge Action in die Vorarlberger Tonight Show (Samstag, 19.30 Uhr auf VOL.AT).

Mit frischem Elan feiert auch das Klubhaus sein Comeback im neuen Jahr. In der neuen Ausgabe gastiert mit Sarah Türtscher die Gründerin von CrossFit Westpack in Wolfurt auf der korallenroten Couch und gewährt Einblick in den faszinierenden Sport, der sich längst auch hierzulande größter Beliebtheit erfreut. Im Gespräch mit Host Jogi informiert die Athletin über Fitness, richtiges und falsches Training, ausgewogene Ernährung und Ästhetik.

Sarah Türtscher von Crossfit Westpack in Wolfurt. ©handout/Türtscher

Außerdem spricht Headcoach Sarah über ihren Werdegang, Motivation und Neujahrsvorsätze, die gerade jetzt in den Wochen nach dem Jahreswechsel gerne gebrochen werden. Umso wichtige sei beispielsweise die mentale Komponente.

©handout/Türtscher

Ebenfalls thematisiert wird das Bild der Frau in einem früher doch stark von Männern dominierten Segment. Denn gerade das vermeintlich schwache Geschlecht tendiert immer mehr zu Kraftsport oder ganzheitlichem Training, wofür sich gerade CrossFit ideal eignet.

©handout/Türtscher

Fohrenburger Klubhaus Bar und Casino Bregenz Glücksdusche

Auch im neuen Jahr dürfen sich die Klubhaus-Gäste wieder auf einen amüsanten Plausch an der Fohrenburger Bar bei Lisa freuen. Dort erwarten auch Sarah wieder die Fragen der Klubhaus-Fans, die im Vorfeld eingesandt wurden. Und auch die Casino Bregenz Glücksdusche ermöglicht einem Gewinner oder einer Gewinnerin die Chance auf finanzielle Unterstützung und Gutscheine.

The DeadBeatz, Visavi on the Road und Johannes von und zu Gutenberg

Musikalisch sorgt das Austrian Blues-Punk-Orchestra, alias The DeadBeatz, für den passenden Klubhaus-Sound. Marco und Max von Visavi waren wieder in Vorarlberg unterwegs und haben sich umgehört, was sich junge Menschen vom neuen Jahr erwarten. Im VOL.AT-Forum gestöbert hat wiederum Johannes von und zu Gutenberg, der in einzigartig literarischer Form aus dem "Buch der Gelöschten" rezitiert.

