Frauenpower bei den Grammy-Verleihungen: Weibliche Stars dominieren Nominierungen

Bei den anstehenden Grammy-Verleihungen in Los Angeles erleben wir einen historischen Moment: Frauen dominieren die Nominierungen für den renommiertesten Musikpreis der Welt wie nie zuvor.

Taylor Swift könnte Grammy-Geschichte schreiben

Taylor Swift, bereits dreifache Grammy-Gewinnerin in der Kategorie "Bestes Album", ist mit ihrem neuesten Werk "Midnights" erneut nominiert. Ein Sieg würde sie auf eine Stufe mit Legenden wie Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder heben, die ebenfalls viermal in dieser Kategorie triumphierten. Swift, die derzeit mit ihrer "Eras-Tour" Rekordsummen einnimmt, wird den Abend jedoch ohne ihren neuen Freund, Footballspieler Travis Kelce, verbringen müssen.

Starke Konkurrenz in allen Kategorien

Österreichische Beteiligung und Barbie als Überraschung

Neben den internationalen Stars gibt es auch eine österreichische Beteiligung: Markus Illko ist in der Kategorie "Best Arrangement Instrumental" für seine Arbeit an "Folsom Prison Blues" nominiert. Überraschend ist die Nominierung des Soundtracks zum "Barbie Movie", mit Billie Eilishs Song "What Was I Made For?" in mehreren Kategorien.