Frauennotwohnungen "an der Kapazitätsgrenze"

Mit Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker redet Birgit Entner-Gerhold über häusliche Gewalt und Opferschutz in "Vorarlberg LIVE".

Dieses Jahr wurden bereits 230 Betretungsverbote festgelegt. "Es ist traurige Realität", meint die Landesrätin. Das Beratungsangebot sei in Vorarlberg gut aufgestellt. Im Juni waren 15 Frauen mit 20 Kindern in Frauennotwohnungen. "Es hat sich durch Corona ein wenig verstärkt", erklärt Wiesflecker.

Nahe an den Kapazitätsgrenzen

Wenn kein Platz mehr in Frauennotwohnungen ist, gibt es noch Außenstellen, aber auch Zimmer in Pensionen und Hotels sind eine Möglichkeit. "Dort ist die Sicherheitssituation eine andere". Wiesflecker sagt: "Wir sind Nahe an den Kapazitätsgrenzen."