Frauenkränzle Hörbranz

Am Dienstag den 18.02.2020 wurde im Gasthaus Seeblick ausgiebig Fasching gefeiert!!

Frauenpower – Powerfrauen, so das Motto beim diesjährigen Hörbranzer Frauenkränzle. Bei bester Stimmung wurde gefeiert und getanzt. Die Live-Musik erfüllte natürlich alle Tanzwünsche und sorgte für eine gut gefüllte Tanzfläche. Bei der großen Tombola waren viele tolle Preise zu gewinnen. Um Hunger und Durst sorgte in gewohnter charmanter Weise das Seeblickteam. Mit leckerem Kuchen und Snacks wurden die Energiereserven aufgefüllt. Auch das amtierende Prinzenpaar, Prinzessin Anita und Prinz Mario, eine Abordnung des Surfergefolges und der Raubritter sowie die Kindergarde Hörbranz ließen sich das Frauenkränzle auch nicht entgehen. Die Kindergarde führte ihren Gardetanz auf und erntete dafür begeisterten Applaus. Ebenso wurde die begehrten Prinzenorden an ausgesuchte Persönlichkeiten übergeben.