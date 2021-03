Frauenfußball ist in Rankweil eine Marke geworden

Nach viereinhalbmonatigem Stillstand dürfen fast hundert Mädchen- und Frauen wieder auf der Gastra trainieren

RANKWEIL. Seit Ende Oktober vergangenen Jahres steht nicht nur der Amateur- sondern auch der gesamte Nachwuchsfußball in Vorarlberg still. Neben der sinnvollen Freizeitbeschäftigung fehlte den Kindern und Jugendlichen vor allem der soziale Kontakt mit den aktiven und passiven Vereinsmitgliedern, Trainern, Betreuer und Funktionären. Der Nachwuchs von FC RW Rankweil gehört zu den größten Abteilungen im Ländle und durfte schon große Triumphe feiern. Fast ein Drittel aller dreihundert Nachwuchsfußballer in Rankweil sind Mädchen und Frauen. Knapp einhundert Kickerinnen sind in drei Nachwuchs- und zwei Kampfmannschaften aktiv. Seit einigen Jahren rückt der Mädchen- und Frauenfußball auf der Gastra in den Vordergrund und genießt einen hohen Stellenwert. Vor sechs Wochen hat Bernhard Metzler das Amt als neuer Damen-Sportchef bei den Rot-Weißen übernommen. Gernot Eiler und Mladen Galovic haben sich von der Aufgabe den Damenfußballsport in Rankweil auf neue Beine zu stellen zurückgezogen. „Ich will in Rankweil den Mädchen und Frauen künftig einiges bieten und es wird eine neue Struktur geben. Noch mehr neue Mädchen zum Fußballsport bringen ist das klare Ziel“, so Bernhard Metzler. Endlich, wenn auch noch ohne Körperkontakt, dafür schon mit einem Gruppentraining von zwanzig Mädchen dürfen die jungen Rankweiler Fußballerinnen ab Montag, 15. März wieder trainieren. Die Trainer Adem Fazliu, Manfred Gort und die beiden Spielerinnen der ersten Kampfmannschaft Lara Scheichl und Laura Wagner kümmern sich um die Mädchen. Bei einem geregelten und vor allem normalen Trainings- und Spielbetrieb will der Rankweiler Bernhard Metzler auch einen eigenen Tag mit Kindern in den Volksschulen in Rankweil machen.