Frauenbewegung für Homeoffice statt Betreuungsurlaub

Die Vorarlberger Frauenbewegung fordert nach einer Umfrage unter ihren Mitgliedern zur Lockdown-Zeit mehr Wertschätzung für die Arbeit im Homeoffice.

Vieles bleibt an den Frauen hängen

"Es waren die Frauen, die uns durch den Lockdown geführt haben", betonten Landesrätin und Landesleiterin Martina Rüscher und ÖVP-Frauensprecherin Gabriele Graf am Freitag bei der Präsentation der Umfrageergebnisse. Laut dem online erhobenen, nicht repräsentativen Stimmungsbild aus 21 teils offenen Fragen unter 200 Frauen waren 45 Prozent der Vorarlbergerinnen im Corona-Lockdown allein oder hauptsächlich für die Kinderbetreuung zuständig, 80 Prozent schupften allein oder hauptsächlich den Haushalt. Über 45 Prozent gaben an, sie hätten Familie und Beruf gut verbinden können, die Hälfte war aber mehr gestresst und gefordert als sonst.

Rückfall in alte Rollenbilder

42 Prozent gaben an, dass diese Zeit Auswirkungen auf die Genderthematik in der Familie hatte. Viele Frauen hätten einen Rückfall in alte Rollenbilder beobachtet, aber auch ein Aufblühen der Vater-Kind-Beziehung. "Gerade während des Lockdowns ist auch vielen Männern aufgefallen, dass sich das bisschen Haushalt dann doch nicht von allein macht", so Rüscher. Vor allem junge Frauen äußerten Zukunftssorgen, weil sie Druck verspürten, viele Rollen zu erfüllen. Eine entsprechende Umfrage sei nun bundesweit angedacht, um daraus Anregungen für die politische Arbeit zu gewinnen, so Rüscher.