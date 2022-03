Frauenberufe fehlt es an Anerkennung

"Zu meinen, dass Frauen heute schon alle Möglichkeiten haben, ist ein Fehlverständnis", betont die Galionsfigur des Liberalismus in Österreich, die frühere Politikerin und Buchautorin Heide Schmidt in "Vorarlberg LIVE".

Dies zeige sich sehr deutlich in der Pandemie. Normalerweise zeige sich die Wichtigkeit eines Berufes in der Bezahlung. In der Pflege, einem klassischen Frauenberuf, zeigt sich diese Logik nicht.