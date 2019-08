Frauenanteil im Nationalrat weiterhin unter 40 Prozent

Etwas mehr als ein Drittel der Nationalratsabgeordneten ist derzeit weiblich. Wie hoch der Anteil nach der Wahl im September sein wird, ist schwer abzuschätzen. An der Spitze der Bundes- und Landeslisten sind Frauen nach wir in der Minderheit. Bis auf FPÖ und NEOS setzen zwar alle Parteien auf das Reißverschlusssystem, Garantie für einen höheren Frauenanteil im Parlament ist das allerdings nicht.

SPÖ und ÖVP erstellen ihre Listen nach dem Reißverschlussprinzip, das besagt, dass immer eine Frau und ein Mann abwechselnd gereiht werden müssen. Auch die Grünen wenden das Prinzip an, allerdings mit der zusätzlichen Bedingung, dass, wenn ein Mann an erster Stelle steht, zwei Frauen dahinter folgen müssen. Auf der Wiener Landesliste sind dadurch etwa hinter dem Listenersten Lukas Hammer gleich sechs Frauen hintereinander gereiht. Einen auffallend hohen Männeranteil gibt es dagegen bei der FPÖ. Erst auf dem vierten Platz der Bundesliste kandidiert eine Frau. Auch die NEOS wenden kein Reißverschlusssystem an.

Die Listenersten sind nach wie vor meistens Männer. Nur zwei Parteien, die SPÖ und die NEOS, schicken mit Pamela Rendi-Wagner und Beate Meinl-Reisinger auf Bundesebene Spitzenkandidatinnen ins Rennen. Auf Landesebene stehen bei den Grünen in sechs Bundesländern Frauen an erster Stelle, bei der ÖVP in fünf, bei den NEOS und der Liste JETZT in vier, bei der SPÖ in drei und die FPÖ hat nur zwei Spitzenkandidatinnen in den Ländern.