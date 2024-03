Frauen-Weltcup in Vikersund abgesagt

Die Skiflug-Weltcup-Premiere der Frauen ist am Samstag in Vikersund abgesagt worden. Wind, Schnee und Regen auf dem Flugbakken, auf dem am Nachmittag auch die Männer noch einen Einzelbewerb austragen sollen, hat der Jury nach einer halbstündigen Verschiebung keine andere Wahl gelassen. Angedacht wird aktuell, dass die Frauen am Sonntag sogar zwei Bewerbe absolvieren.

Die Weltcup-Titelverteidigerin Eva Pinkelnig unterstützte die Absage. "Es sind total windige Verhältnisse. Sie fangen an, hier im Auslauf, Dinge festzubinden. Es ist nicht möglich, heute einen Skiflug-Weltcup zu machen, deshalb packen wir zusammen und regenerieren gut."

Pinkelnig hofft, dass die Männer am Nachmittag doch fliegen können und man sich ein "bisschen was abschauen" könne. Gegen zwei Bewerbe am Sonntag hätte sie nichts. "Natürlich würden wir uns das alle wünschen. Jeder ist dafür, dass wir sogar zwei Weltcups haben."