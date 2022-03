Frauen vor den Vorhang geholt

Angelika Martin präsentiert mit der Initiative "Xipertinnen" erfolgreiche Frauen aus Vorarlberg.

Ob Designerin, Pädagogin, Hausfrau, Politikerin oder Führungskraft: In Vorarlberg gibt es jede Menge Frauen, die mit ihrem Lebensweg beeindrucken. Angelika Martin holt mit ihrer Initiative Xipertinnen genau diese erfolgreichen Frauen in und aus Vorarlberg auf Instagram und Facebook vor den Vorhang. „Das Ziel dahinter ist, sichtbar zu machen, was für tolle und gut ausgebildete Frauen wir hier im Land haben“, erzählt Martin am Freitagabend bei Vorarlberg LIVE. Mit den Xipertinnen will Martin sensibilisieren, Vorbilder aufzeigen und andere Frauen ermutigen, ihren Weg zu gehen.