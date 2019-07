Frauen regieren in Vorarlberg erst seit 1990 mit

Seither gab es immer mindestens eine Landesrätin - sieben waren es bisher insgesamt. Die erste Frau in der Vorarlberger Regierung ist allseits bekannt.

Frauen sind erst seit 1990 in der Vorarlberger Landesregierung vertreten. Damals wurde die spätere Unterrichtsministerin Elisabeth Gehrer (ÖVP) Landesrätin. Seither gab es immer mindestens eine Landesrätin - sieben waren es bisher insgesamt. Zwölf Frauen sind derzeit Mitglieder des 36-köpfigen Vorarlberger Landtags, zwei Frauen Teil der sieben Personen umfassenden Regierung.

Die erste Frau in der Regierung war ...

Bis 1990 lenkten ausschließlich Männer die Geschicke des westlichsten Bundeslandes. Dann nahm am 9. Mai 1990 nach sechs Jahren im Landtag und einer kurzen Zeit als Landtagsvizepräsidentin Elisabeth Gehrer auf der Vorarlberger Regierungsbank Platz. Als Landesrätin im Kabinett von Landeshauptmann Martin Purtscher (ÖVP) war sie unter anderem für Bildung, Frauen und Familie zuständig.

Gehrers Nachfolgerin

Nach Gehrers Wechsel nach Wien im Jahr 1995 übernahm Eva Maria Waibel (ÖVP) ihre Agenden. Im Jahr 2000 folgte Greti Schmid (ÖVP) Waibel nach, die sich nach fünf Jahren aus persönlichen Gründen aus der Politik zurückgezogen hatte. Schmid war in erster Linie für Sozialfragen zuständig. Selbstverständlich fielen auch die Frauen-Themen jeweils in die Zuständigkeit der Frau in der Regierung.