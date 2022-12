Frauen-Power

Die Familie ist voller starker Frauen, beim Hausbau stand die Großmutter der jüngeren Bauherrin selbst an der Mischmaschine. Das Haus steht in Satteins auf einem trapezförmigen Grundstück, das nach Osten zur Straße hin stark abfällt. Daher sind Garage, Vor- und Hobbyraum auf Straßenniveau, obwohl sie für die darüberliegende Wohnebene den Keller bilden. Erstere setzt rückseitig direkt am Felshang auf. Die Küche, das gesellige, nährende Herz des Familienlebens, liegt privilegiert im Südwesten am Garten, Schlaf und Kinderzimmer waren im Norden, das Wohnzimmer im südöstlichen Eck angeordnet, das Dach blieb ungenutzt. „Ich habe großen Respekt vor dem Haus, die Oma machte vieles selbst“, sagt die Enkelin. Als die Oma ins Altersheim musste, zog sie, die nie in einem Dorf leben wollte, "probehalber" ein. Sie freundete sich bald mit Satteins an. "Es liegt auf der Sonnenseite, man hat die Berge vor der Tür und ist aber auch sehr rasch in Feldkirch." Während der Corona-Lockdowns schätzte sie diese Nähe zur Natur noch mehr.