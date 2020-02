Frauen fliehen aus Quarantänestation: Wie belastend ist die Situation

Zwei Frauen, die in Russland wegen des Coronavirus unter Quarantäne standen, sind aus dem Krankenhaus geflohen. Wie schlimm sind die Bedingungen auf den Isolierstationen wirklich?

Eine der Frauen, die vor knapp zwei Wochen aus der Quarantänestation in St. Petersburg geflohen waren, wurde wieder gezwungen, zurück in die Klinik zu gehen.

Personal missachtet Vorschriften

Die zweite Flüchtige, Guzel N., soll "Welt.de" zufolge erklärt haben, dass das Krankenhauspersonal ohne Masken in den Isolierbereich gekommen sei. Sogar ohne Schutzkleidung sollen sich manche in dem Bereich aufgehalten haben. Obwohl ihre Testergebnisse negativ waren, wollte man sie mit ihrem Sohn in Quarantäne behalten, weshalb sie durch ein Fenster des Krankenhauses flohen. Sie berichtete auf Instagram von "Verstößen gegen hygienische und epidemologische Standards".