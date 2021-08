Frauen Berggaudi in Gargellen: Ein voller Erfolg

Über 300 Aufsteigerinnen bei der 5. Frauen Berg Gaudi in Gargellen!

7,9 km Strecke und knapp 1000 Höhenmeter warteten erstmalig auf alle Frauen Berg Gaudi Teilnehmerinnen. Auf Grund der Wetterlage wurde eine Alternativstrecke bestiegen, die von der Talstation der Bergbahnen Gargellen bis zur Bergstation verlief. Ob Genuss- und Wander-Ladies oder Trailrunning-Queens: Die fünfte Frauen Berg Gaudi Sommer war für alle Teilnehmerinnen wieder ein absolutes Highlight und die schnellste Dame war in diesem Jahr die Bludenzerin Siri Fleisch (01:07:05,15).

Bludenzerin auf der Überholspur

Auf der angepassten Strecke lieferten sich drei Vorarlbergerinnen das Rennen um den Tagessieg. Durchsetzen konnte sich die Bludenzerin Siri Fleisch, vor Sandra Stroppa und Bianca Burger. Siri Fleisch bewältigte die neue Strecke von der Talstation bis zum Schafberghüsli in 01:07:05,15 Stunden. Ihr auf den Fersen war Sandra Stroppa, die nach 01:09:34,58 Stunden das Ziel erreichte. Dritte wurde Bianca Burger mit einer Zeit von 01:10:05,18 Stunden. Auch bei den Genuss- und Wander-Ladies waren wieder einige Läuferinnen ganz vorne mit dabei. Da in dieser Kategorie der Spaß im Vordergrund stand, wurden die ersten drei Preise im Rahmen der Siegerehrung verlost.

Rahmenprogramm am Freitag und Sonntag!

Die Frauen Berg Gaudi startete bereites am Freitag, 27. August mit dem Servus bis Grüezi Hock im PME Shop. Mit musikalischer Begleitung wurde die neuste Mode vom Muntafuner Trachtaställi präsentiert und auch das Streckenbriefing fand wieder statt. Am Samstag stand das Highlight – die Frauen Berg Gaudi, auf dem Programm und am Sonntag können sich alle Teilnehmerinnen nach Wunsch beim Bergfrühstück, beim Mountaincart oder bei einer gemütlichen Wanderung entspannen.